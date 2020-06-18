Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı mücadelede normalleşmenin ve ekonominin darbe almaması için, maske zorunluluğun tüm illerde uygulanması gerektiğini belirtti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının konuğu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dı.

"3 İLDE MASKE ŞARTI YETERLİ DEĞİL"

Son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske zorunluluğun getirilmesini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bunun yeterli olmayacağına, çünkü şehirler arası seyahatin yasak olmadığına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ceyhan: Maske zorunluluğu 81 ilde olmalı

"MASKE ZORUNLULUĞU TÜRKİYE GELENİNDE OLMALI"

Prof. Dr. Ceyhan, Hem yeni vakaların artmaması, hem de ekonominin sekteye uğramaması, hayatın gerçek anlamda normalleşebilmesi için maske kamusal alanda maske şartının Türkiye genelinde uygulanması gerektiğini belirtti.

EKONOMİNİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN ÖNERİLER

Prof. Dr. Ceyhan ayrıca, kademeli mesainin getirilmesi, toplanmalara kısıtlama getirilmesi, toplu ulaşım için bir kademeli mesai değişikliği ve şehirler arası ulaşımda bir kontrol mekanizması ile normalleşmenin sorunsuz bir şekilde işleyebileceğini de ekledi.