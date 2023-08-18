Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu İstanbul Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan, hastanedeki odasında ölü bulundu

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan'dan sabah hastalarını muayene ettikten sonra yaklaşık iki saat haber alınamadı.

Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, 56 yaşındaki doktoru hareketsiz halde buldu.

Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökçen Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürülürken olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan için başsağlığı diledi.

Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.