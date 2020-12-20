Prof. Dr. Gülümser Heper, Öcalan’a ‘sayın’ deyince tepki gördü

CNN TÜRK'te Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' demesiyle Metin Özkan ve Mehmet Metiner'den tepki aldı.

CNN Türk Masası'nda Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği programda Prof. Dr. Gülümser Heper, Abdullah Öcalan'a 4 kere 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

Mehmet Metiner ve Metin Özkan'ın, Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatması üzerine Gülümser Heper, kurduğu ifadeden geri adım atmadı.

Heper, “Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır, 99'dan sonraki suçları için 'sayın' Öcalan'ı yargılayın diyorum..." diye konuştu.

“SAYIN DİYEMEZSİNİZ”

Sonrasında Metin Özkan'ın "Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz." demesi üzerine Heper, ifadesiyle ilgili "O benim genel kullanım terminolojimdir." diye yanıt verdi.

Heper'in “Kelime oyunlarını kenara bırakın” demesi üzerine Metin Özkan, “Ne kelime oyunu... Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz.” dedi.

Prof. Dr. Gülümser Heper teröristbaşı Öcalan'a 4 kez sayın deyince ortalık karıştı İZLE

DAKİKALAR SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Sonrasında Metin Özkan, "CNN TÜRK'ün isminde 'Türk' ifadesi vardır. Size bu televizyonda Öcalan'a 'sayın' dedirtmem." dedi.

Metin Özkan, "Sizi şu anda sosyal medyada linç ediyorlar. Size bir şans verdim. Ama demek ki maya buymuş." şeklinde konuştu.

Moderatör Semiha Şahin'in ısrarı üzerine Prof. Heper, dakikalar sonra özür diledi.

CHP’NİN ADAYI OLMUŞTU

Sivas doğumlu olan Gülümser Heper’in 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Sivas Belediye Başkan Adayı olduğu biliniyor.