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- Prof. Dr. İlber Ortaylı, İspanya sokaklarındaki dansını paylaştı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İspanya sokaklarındaki dansını paylaştı
Sevilla’da bir sokak müzisyeninin çaldığı şarkıya dansı ile eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
- 22.04.2022 - 17:01
- Güncelleme : 22.04.2022 - 17:37
Zaman zaman yaptığı çarpıcı açıklamalar ile gündeme gelen Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İspanya sokaklarında eğlenceli vakit geçirdi.
Sevilla kentinde, sokak müzisyeninin çaldığı şarkıyla ritim tutup dans eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, arkadaşları ile anın tadını çıkardı.
“Kitap çalışmalarına kısa bir ara”
Prof. Dr. Ortaylı paylaşımını, “Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında…" notunu düştü.
Gündeme ilişkin ciddi açıklamaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı’nın, 1 dakika 16 saniyelik videosundaki neşeli hali büyük beğeni topladı.
İlber Ortaylı, en son 22 Şubat’ta ‘İnsan Geleceğini Nasıl Kurar’ adlı kitabını yayınlamıştı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İspanya sokaklarındaki dansını paylaştı VİDEO