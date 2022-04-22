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Prof. Dr. İlber Ortaylı, İspanya sokaklarındaki dansını paylaştı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İspanya sokaklarındaki dansını paylaştı

Sevilla’da bir sokak müzisyeninin çaldığı şarkıya dansı ile eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.