Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ayasofya Camii eski baş imamı Boynukalın, koronavirüse yakalandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı.

Hastalığını twitter hesabı üzerinden duyuran Prof. Dr. Boynukalın, tedavisinin evde devam ettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın paylaşımına şu notu düştü: “Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal.”

İSTİFA ETMİŞTİ

Ayasofya Cami’de görevi sırasında Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Boynukalın, görevinden istifa ederek Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döneceğini duyurmuştu.

Boynukalın ayrılma nedenini açıkladığı mesajında, 103 emekli amiralin gece yarısı yayınladıkları bildiriye atıfta bulunarak, "Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım." yorumlarına meydan vermemek için bu kararı aldığını yazmıştı.