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- Prof Dr. Melih Aktan, koronaya yenik düştü
Prof Dr. Melih Aktan, koronaya yenik düştü
Koronavirüse yakalanan Doktor Melih Aktan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 15.04.2021 - 17:34
Tıp camiasına bir acı haber daha...
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Tedavisine hastanede devam edilen Prof. Dr. Melih Aktan, bugün yaşamını yitirdi.