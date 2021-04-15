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    Prof Dr. Melih Aktan, koronaya yenik düştü

    Koronavirüse yakalanan Doktor Melih Aktan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 17:34
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    Prof Dr. Melih Aktan, koronaya yenik düştü

    Tıp camiasına bir acı haber daha...

    İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Tedavisine hastanede devam edilen Prof. Dr. Melih Aktan, bugün yaşamını yitirdi.

    Prof Dr. Melih Aktan, koronaya yenik düştü #1

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