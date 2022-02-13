Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açık ilişkiyi anlattı

Açık ilişkinin ne olduğunu anlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bir hastasının anlattıklarından örnek verdi. Prof. Tarhan, bu ilişkilerin insan doğasına aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

İlişkilerin çeşitlilik kazandığı modern dünyada açık ilişki, tartışmalara neden olan bir tür olarak ortaya çıktı.

Çiftlerin birliktelikleri sırasında farklı kişilerle cinsel birleşme yaşamalarına karşı durmayan bu ilişki türünün psikolojideki yerini, Prof. Dr. Nevzat Tarhan anlattı.

Ensonhaber editörü Meliha Balaman'ın sorularını yanıtlayan ünlü psikiyatrist, son dönemlerde sık sık duyduğumuz açık ilişki nedir ve açık ilişki psikolojide nereye konumlanır sorularına cevap verdi.

Nevzat Tarhan, açık ilişkiyi savunan insanların modern olduklarını düşündüklerini fakat açık ilişkinin insan doğasına aykırı olduğunu ifade etti.

Kendisine gelen bir açık ilişki vakasından bahseden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hastasının başlarda memnuniyet duyduğu açık ilişkide, bir zaman sonra partnerini kıskanmaya başladığını şu ifadelerle anlattı:

"Açık ilişkiyi savunan bir örnek anlatayım. Bir vaka gelmişti bana. İki taraf da biz moderniz diyor, iki tarafın da cinselliği başkalarıyla yaşamasını erkek de, kadın da normal görüyor.

Hatta dışarıdan eşinin yakın arkadaşıyla cinsellik yaşamasına izin veriyor ve seyrediyor. Daha sonra kadın, eşinin kendi arkadaşıyla beraber olmasıyla ilgili bir rahatsızlığını beyan etti bana. 'Eşim benimle cinsel olarak beraber olurken bana sarılışına göre onun vücudunu sarıp sarmalaması daha kuvvetliydi, bundan çok rahatsız oldum.' dedi. Bu demek insanın biyolojik doğasına aykırı çünkü o da kıyas yapıyor ve rahatsız oluyor. Kısa vadede özgürlük gözüküyor ama bu aldatıcı bir özgürlük."



