Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na, 'Uzaylılar Müslüman mı?' sorusu

Pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan sahur programında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, genç kızın 'Uzaylılar Müslüman mı?' sorusuna, Kuran'da yazmadığını belirterek cevap verdi.

Her yıl Ramazan programıyla seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs nedeniyle programlarını çevrim içi gerçekleştiriyor.

Yayına uzaktan bağlanan seyircilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir gencin kendisine yönelttiği "Uzaylılar Müslüman mıdır?" sorusuna cevap verdi.

"KUR-AN'I KERİM NET BİR ŞEY SÖYLEMİYOR"

Sorunun ardından tebessüm eden Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için..." dedi.

"MEVCUT OLSALARDI, PEYGAMBERİMİZDEN HABERDAR OLURLARDI"

ATV'deki sahur programında konuşan Hatipoğlu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"O 'göktekiler'den maksat, bizim dünyamız dışındakiler, göktekiler. Göktekiler gezegenler, yıldızlar, vesaire. Orada bir hayat varsa mutlaka Allah, göndermiştir peygamber. 'Biz peygamber göndermedikçe sorumlu tutmayız' diyor çünkü. Mevcut olmuş olsaydı sevgili peygamberimizden haberdar olurlardı, ona göre iman ederlerdi. Ama bu konuda net bir bilgimiz yok."