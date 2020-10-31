Prof. Dr. Okan Tüysüz: Artçı depremler bir hafta boyunca devam edebilir

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Artçı depremler bir hafta boyunca devam edebilir

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Hasar gören binalara yetkililer inceleme yapmadan girilmemeli. Artçı depremlerin bir hafta boyunca devam edeceği ön görülüyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 16.5 kilometre derinliğindeki deprem Ege ve Marmara'da da hissedilirken çok sayıda vatandaş hayatın kaybetti.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"ARTÇI DEPREMLER BİR HAFTA BOYUNCA DEVAM EDEBİLİR"

NTV'ye açıklama yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Hasar gören binalara yetkililer inceleme yapmadan girilmemeli. Artçı depremlerin bir hafta boyunca devam edeceği ön görülüyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Artçı depremler bir hafta boyunca devam edebilir İZLE

