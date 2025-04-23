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Haber Merkezi

Marmara Bölgesi'nde korku hakim....

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil, çevre illeri de etkiledi.

Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Depremin ardından 4 büyüklüğünde 6 adet artçı sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve çevresinde paniğe neden olan depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Halk TV ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞTAN BERİ SÖYLÜYORDUM"

Depremin heyelanlı zeminlerde etkili olabileceğini söyleyen Üşümezsoy, “Ben baştan beri diyordum ki, bu 6.5 civarı bir depremdir, 7.5 şiddesinde bir etki yapar. Hemen payın olduğu yerde ve oralarda etkilenir” dedi.

"BAŞKA BİR DEPREM RİSKİ YOK"

Çekmece, Haramidere gibi bölgelerde zeminin sorunlu olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, “Başka bir deprem riski yok. Bu oldu ve bitti diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Marmara'da önceki yıllarda yaşanan büyük depremleri hatırlatan uzman, fay hattının büyük kısmının daha önce kırıldığını söyledi.