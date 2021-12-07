Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Teoman Duralı acı haberiyle bilim dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu...

74 yaşında hayata gözlerini yuman bilim insanının vefat haberini Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.

''BAŞIMIZ SAĞOLSUN''

Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

TRT EKRANLARINDA PROGRAM YAPIYORDU

Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

FAHRETTİN KOCA TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, ''Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' sözlerine yer verdi.

