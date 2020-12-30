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- Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle
Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle
Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün 10 yıl daha var olacağını belirterek, yeni salgınlara hazırlıklı olma çağrısında bulundu.
- AA
- 30.12.2020 - 08:05
- Güncelleme : 30.12.2020 - 09:21
Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından ve koronavirüs aşısının geliştiricilerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'da düzenlenen sanal basın toplantısında pandeminin gidişatı hakkında açıklama yaptı.
Yurt dışı basınına yansıyan toplantı detaylarında Şahin, "Yeni tip koronavirüs, 10 yıl boyunca bizimle olacak. Yeni salgınlara hazırlıklı olmalıyız." dedi.
“NORMALLEŞME YAZ SONUNDA”
Şahin normalleşme için yaz sonunu işaret ederek, "Yeni bir 'normal' tanımına ihtiyacımız var." diye konuştu.
Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının ilk olarak İngiltere'de görülen varyantına yaklaşık 6 hafta içinde etkili olabilecek hale getirileceğini söyledi.