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Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle

Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle

Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün 10 yıl daha var olacağını belirterek, yeni salgınlara hazırlıklı olma çağrısında bulundu.