Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüsün bulaşmasını önleyeceğiz

Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90’ın üzerinde olan bir aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının virüsün bulaşmasını engelleyeceğine inandığını da söyledi.

Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90’ın üzerinde aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, günlerdir tüm dünyanın en çok konuştuğu isimler haline geldi.

Salgında şimdiye kadarki en büyük umut haline gelen aşının ardındaki kahraman olan Uğur Şahin, İngiliz medyasına çarpıcı açıklamalar yaptı.

“EVET, PANDEMİYİ DURDURACAK”

Koronavirüs aşısı çalışmalarında ilk klinik deneylerden başarılı sonuçlar aldığını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söyledi.

Bu konuda iyimser olduğunu söyleyen Şahin, "Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlaması büyük bir etki oluşturacaktır." dedi.

VİRÜSÜN BULAŞMASINI BİLE ENGELLEYECEK

Geçen pazartesi günü deneme çalışmalarının sonuçları açıklanıncaya değin aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını belirten Şahin, "Aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz artık." diye konuştu.

55 yaşındaki Şahin, geliştirdikleri aşının etkisine dair elde edilen sonuçlar nedeniyle, henüz resmen kanıtlanmış olmasa da, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını ifade etti.

“KORONA BU MEKANİZMALARA KARŞI KENDİNİ SAVUNAMAZ”

Aşının "birden fazla şekilde" koronavirüse saldırdığını belirten Şahin, "Koronavirüsün hücrelerimize girişini engelliyor. Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde, çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz." diye konuştu.

ÜÇER HAFTA ARAYLA KOLDAN İKİ DOZ VERİLECEK

Şahin, aşının semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun yanıtının bir yılı bulabileceğini belirterek; farklı etnik gruplar üzerinde farklı etki gösterip göstermeyeceğinin de henüz netlik kazanmadığını söyledi.

BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının üçer hafta arayla koldan iki doz halinde yapılacağını ve böylece en az bir yıllık koruma sağlayacağını kaydetti.