Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının yaygınlaşması ile gelecek yıl normal bir kış geçirebileceğimizi söyledi.

Dünyanın beklediği koronaviürs aşısı nihayet bulundu.

Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90’ın üzerinde olan bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.

"NORMALE NE ZAMAN DÖNECEĞİZ"

Tüm dünyanın konuştuğu Türk bilim insanlarından Uğur Şahin, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı yayında Şahin'e, herkesin merak ettiği "Normale dönecek miyiz, döneceksek ne zaman?" sorusu yöneltildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayata dönüş gelecek kışı bulacak VİDEO

"GELECEK KIŞ NORMALE DÖNMÜŞ OLACAĞIZ"

Şahin soruya cevaben, bu kışın zor geçeceğini söyleyerek, "Aşımızın bulaşma sayılarına çok büyük bir etkisi olmayacak. Her şey yolunda giderse bu yılın sonu ya da önümüzdeki yılın başına doğru aşının dağıtımına başlayacağız. Hedefimiz gelecek nisana kadar 300 milyon dozdan fazla aşı teslim etmek. Yazın enfeksiyon azalacağı için bunun da bize yardımı olacaktır. Burada en önemlisi gelecek yıl sonbahar ve kışa kadar çok daha büyük oranda aşılama yapacağız. Tüm bağışıklık kazandırma ve aşılama çalışmalarının gelecek sonbahara kadar tamamlanması gerekiyor. Bunun gerçekleşeceğinden eminim. Dolayısıyla gelecek yıl normal bir kış geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.