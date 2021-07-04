Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de normalleşme için tarih verdi

BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr.Uğur Şahin, Türkiye'de normalleşme için tarih vererek, "Normalleşme muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni'nde BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, “Onur Konuşmacıları" olarak programa video konferans yöntemiyle katıldı.

Şahin, çalışmaları ve aşılama süreçlerinin gidişatı ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Araştırmalarının odak noktasının kanser hastaları için hastaya özel ilaç geliştirmek olduğunu vurgulayan Şahin, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca kanser hastaları için ilaç geliştirmede değil, tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini dile getirdi.

UĞUR ŞAHİN, NORMALE DÖNÜŞLE İLGİLİ KONUŞTU

Yarattıkları etkinin boyutunun önemli olmadığını, tek bir kişiye bile yardım ettiklerinde de, geliştirdikleri aşının tüm insanlığa fayda sağlayarak normal hayata dönmemize vesile olduğunda da aynı oranda mutlu olduğunu belirten Şahin, aşılama süreçleri ve normale dönüş ile ilgili de paylaşımlarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE 3-4 AY İÇİNDE NORMALLEŞME GERÇEKLEŞEBİLİR"

Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli, bunlardan biri de bilim ve işbirliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu. Dolayısıyla, geleceğe iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime, eğitime, araştırmaya yatırım yaparak işbirliğine daima açık olmalıyız"





"CESARET, TEVAZU, SEBAT ETMEK"

Dr. Özlem Türeci de konuşmasında, Uğur Şahin'le beraber çıktıkları yolculuk boyunca sonuçlarını ve neticelerini kestiremedikleri pek çok karar almak zorunda kaldıklarını dile getiren Türeci, bu yolda kendilerine üç erdemin yol gösterdiğini vurguladı:

"Cesaret, Tevazu, Sebat etmek"