Bakan Vahit Kirişçi: Bizim aç kimsemiz yok, herkesin karnı tok

Kılıçdaroğlu'nun gıdada sorun yaşandığı gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yapma isteğini eleştiren Vahit Kirişçi, Türkiye'de aç, açıkta kimse olmadığını ve herkesin tok olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber'de konuk olduğu programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap verdi.

Cengiz Cevahiroğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Kirişçi, Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu ile ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, gıdanın siyasete alet edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

"Bu alışkanlık haline geldi"

"85 milyon nüfus, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil." diyen Bakan Vahit Kirişçi, açıklamlarına şöyle devam etti:

Demokratik bir ülkede muhalefetin genel başkanının..

Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum.

Açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok

Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."

Prof. Dr. Vahit Kirişçi: Bizim aç kimsemiz yok, herkesin karnı tok VİDEO

