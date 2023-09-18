Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Ensonhaber YouTube kanalında yeni bir programa başladı.
Hafta içi her gün saat 12.00'de izleyicilerin merakla beklediği 'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programı, ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor.
Ensonhaber yayınında konu 'LGBT sapkınlığı'
Programda gündeme ilişkin önemli konu başlıkları ele alınıyor.
Dünyadan ve Türkiye'den gelişmelerin görüşüldüğü programda bugünün konusu, son zamanlarda sıkça tartışılan ve toplumu tehdit eden LGBT sapkınlığı oldu.
"Toplumsal cinsiyet terimini görünce oradan 10 kilometre kaçacağız"
Karagöz'ün canlı yayın konuğu olan Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Tülin Oygür, konuyu ele alarak önemli açıklamalarda bulundu.
Oygür, toplumsal cinsiyet terimine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
Toplumsal cinsiyet terimi, LGBT'nin maymuncuk terimidir. Toplumsal cinsiyet terimini görünce oradan 10 kilometre kaçacağız. Bunun anlamı şudur; 'biyolojik cinsiyeti kabul etmiyorum. Kişi kendini ne sayıyorsa ben onu kabul ediyorum.' demektir.