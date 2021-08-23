Aşının kısırlık yaptığına dair çıkan haberleri yalanlayan Vefik Arıca, konuyla ilgili Esra Elönü'nün sorularına yanıt verdi.

24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca oldu.

Uzun bir süredir gündemi meşgul eden aşı karşıtı haberlerle ilgili bilgilendirici açıklamalarda bulunan Arıca, kamuoyunun en çok merak ettiği "Aşı kısırlık yapar mı, cinsel hayatı etkiler mi?" sorusuna da yanıt verdi.

Prof.Dr. Vefik Arıca: Aşı kısırlık yapmaz VİDEO

Aşının kısırlık yapmadığını söyleyen Arıca, şu ifadeleri kullandı;

"KISIRLIKLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ BİR YAYIN GÖRDÜM"

"Ben yaklaşık 1 hafta 10 gün önce sosyal medyada bir bilimsel yayın attım. Hani diyorum ya, her sabah kalkıp 'Yurt dışında neler oluyor?' haberlerine baktığım zaman bu kısırlıkla ilgili çok ciddi bir yayın gördüm.

'Bu yayın neydi?' Özellikle 2 doz BioNTech aşısı olanlarda, erkeklerde sperm miktarını artırdığına dair çok ciddi bir yayın yapıldı. Bunu sosyal medyamda aktardım.

"AŞI KISIRLIK YAPMAZ BİLİMSEL VERİ VAR"

Bununla ilgili artık bilimsel bir veri var, kısırlık yapmadığına dair. Hatta erkeklerdeki sperm sayısı ve volümünü artırdığına dair yayınlandı. Tabii ben bunu sosyal medyama koyduğum zaman ertesi gün bir ilin başhekimi beni aradı.



'Hocam dedi, ne yaptın öyle?' 'Dedim ne oldu?' Dedi, '65-70 yaşın üzerindeki tüm gençlerimiz sıraya girmiş.' Niye yaş oranı yüksek diye sordum.

Refik Hocamız var bizim, o dün böyle bir mesaj attı dedi. Biraz katkımız da oldu. Kısırlık yapar mı sorusundaki en önemli şey ise sayı. Ben iki yıl önceki doğum oranına ve şimdiki doğum oranına bakıyorum.

"TÜRKİYE'DE DOĞUM ORANI ARTTI"

Türkiye'de yüzde 10 civarında doğum oranının arttığını görüyorum.

Madem aşı kısırlık yapıyor, yüzde 10 bir artış var. Bunun tabii farklı nedenleri olabilir.

"KORONA AŞISI NEDİR?"

Koronavirüs aşısı, özellikle Sinovac aşısı nedir? Ölü virüs aşısıdır. Biz virüsü öldürüp, veriyoruz. Virüsün kendisi pıhtılaşma yapıyor mu? Evet yapıyor. O yüzden kan sulandırıcıları veriyoruz. Ölü virüs veya aşılar pıhtılaşma yapabilir mi dersek evet yapar. Özellikle hareketsiz duruyorsak, bir hareket halinde değilsek. Koronavirüse bağlı olandan daha az yapar, yaklaşık bir 20-35 civarında daha az yapar.

"AŞIDAN SONRA KALP KASI İLTİHABI OLUR MU?"

Eğer koronavirüse yakalanırsanız 25-30 civarında daha fazla pıhtı atabilirsiniz hatta ölüme neden olabilir.

Aşıdan sonra kalp kası iltihabı olur mu diye soruyorlar. Artış var mı diye. Yüzde 4 şeklinde bir veri var ama siz koronavirüs olduğunuz zaman eğer enfeksiyona kapılırsanız, yaklaşık 100 kat daha fazla kalp kası iltihabı olabiliyor."