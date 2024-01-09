Profesör Mikdat Kadıoğlu'ndan 'meteoroloji fenomeni' Kerem Ötken'e suç duyurusu İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, sahte diploması olduğu gerekçesiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı hava tahmini ve yorumlarıyla ünlenerek 'meteoroloji fenomeni' olarak anılan Kerem Ötken hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Son dönemde sosyal medya fenomenleri hakkında birçok farklı nedenle soruşturmalar gündeme geliyor.

Daha çok dolandırıcılık ve müstehcen paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturmalar kapsamında sosyal medya fenomenlerinin merkezinde olduğu skandallara meteoroloji alanı da eklendi.

Bu kapsamda uzun süredir meteorolojik hareketleri sayfasında inceleyen, hava tahminleri ve yorumlarında bulunan Kerem Ötken, dikkat çekiyor.

Yaptığı paylaşımlarla 'meteoroloji fenomeni' olarak anılan Ötken'in, sahte diploma ile bu paylaşımları yaptığı iddia edildi.

İTÜ'den suç duyurusu hamlesi

Daha önce de meteoroloji ile alakası olmayan isimlerin konu hakkında değerlendirme yapmasında duyulan rahatsızlıkları dile getiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, harekete geçti.

Ötken'in sahte diploma ile kendisini yetkili göstererek hava tahminleri yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yerde İTÜ mezunu olduğumu yazmadım"

İddialara cevap veren Ötken ise hiçbir zaman diploma sahibi iddiasında olduğunu söylemediğini ileri sürdü.

Konu hakkında Hürriyet'e konuşan Ötken, "Meteoroloji mezunu olmadığımı daha önce dürüstçe açıklamıştım. Ben hiçbir yerde İTÜ mezunu olduğumu yazmadım. 36 yaşımdayım. Ben işletme fakültesinden muhasebe ve denetim bölümü mezunuyum." ifadelerini kullandı.

"Böyle giderse hesabı kapatırım"

Haksız yere saldırıya uğradığını da belirten Ötken, "Huzurum kalmadı. Böyle giderse hesabı da kapatırım.” diye konuştu.