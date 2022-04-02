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    Profesör, oruçla ilgili paylaşımı tepki çekince sildi

    Profesör, oruçla ilgili paylaşımı tepki çekince sildi

    Oruç tutmadığını ifade ederek nelerin oruç bozacağına dair tweet atan Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, gelen tepkiler nedeniyle paylaşımını silmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 15:41
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    Ramazan ayına girilmesiyle birlikte Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı.

    Her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da birçok kişi orucun nasıl tutulması gerektiği ve orucu bozacak durumlarla ilgili açıklama yaptı.

    Oruç tutuan Müslümanlara karşı bir kesim ise eleştirilerini sürdürdü.

    Bu yorumlardan biri de Hacettepe Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran'dan geldi.

    ORUCU BOZACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ ŞEYLERİ LİSTELEDİ

    Ramazan nedeniyle yaptığı paylaşımda fetva veren Cankurtaran, "Oruç hayırlı olsun. Ben tutmuyorum. Oruç tutacaklara bir hatırlatma: Yalan söylemek, kötülük yapmak, rüşvet almak-vermek, torpil yapmak, şiddet, küfür, gaddarlık, trafik terörü, arkadan iş çevirmek, kandırmak, iftira atmak, hak yemek, gambazlamak, hepsi orucu bozar." ifadelerini kullandı.

    PAYLAŞIMINI SİLDİ

    Cankurtaran'ın bu paylaşımı, oruç tutan Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

    Kendisinin oruç tutmaması nedeniyle yaptığı paylaşımı eleştirilen Cankurtaran, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

    Profesör, oruçla ilgili paylaşımı tepki çekince sildi #1


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