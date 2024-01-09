Profesyonel dağcılar yamaçlarda! Artvin'de heyelan sonrası çalışmalar sürüyor Artvin'de heyelan sonrası bölgeye gelen dağcılar, trafik güvenliğini tehlikeye sokan kayaları temizlemeye başladı.

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İHA

Artvin'de geçtiğimiz günlerde aşırı yağış, heyelana neden oldu.

Özellikle karayolu üzerinde yaşanan heyelanlar, trafiği olumsuz etkilerken sürücülerin de korkusu haline geldi.

Havaların normale dönmesiyle Karayolları Bölge Müdürlüğü, önlem çalışmalarını yeniden başlattı.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açsa da yamaçta bulunan kayalar tehlike saçmaya devam etmesi nedeniyle, bölgede risk tespit edilen taş ve kayalar temizlenmesi için endüstriyel dağcıları bölgeye sevk etti.

Yamaçta askıda bulunan ve her düşmesiyle karayolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Endüstriyel dağcılar, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan karayoluna düşme riski olan kayaları levye, kriko ve bazen de patlatma yönetimiyle kontrollü şekilde düşürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Karayolları çalışanı Mevlüt Alpaslan, “Artvin-Yusufeli yolunun 6. kilometresinde, Deriner-3 Tüneli'nin girişinde, 3 gün önce yağışlardan dolayı burada büyük bir heyelan oldu. Yol komple trafiğe kapandı. Biz Karayolları ekipleri olarak bu yolu açtık fakat heyelanlı bölgede askıda duran taşlarımız vatandaşın mal ve can güvenliğini aşırı derecede riske soktuğu için profesyonel dağcı ekiplerimizle beraber şu anda burada bulunan çalışmada o askıda duran taşları temizliyoruz. Malumunuz Artvin'in coğrafyası bu şekilde, biz burada gerekli çalışmaların çoğunu yaptık.

Çelik ağımızı tellerimizi gerdik ama yapamadığımız yerler var, yapılamayacak yerler var. Onları sadece insan gücüyle gördüğünüz gibi dökebildiğimiz kadar taşları döküyoruz. Burada bizim gayemiz bütün vatandaşlarımızın trafikte seyir halinde olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en azamide en asgariye düşürmek.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)