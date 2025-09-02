Promosyon rekoru kırıldı: O üniversite 111 bin 500 TL ödeme yapacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar belli aralıklarla bankalardan aldıkları promosyon ödemeleri ile gündeme geliyor.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan banka promosyonu anlaşmasında rekor bir ödemeye imza atarak gündeme geldi.

QNB Türkiye ile yapılan anlaşma sonucunda, Anadolu Üniversitesi çalışanlarına 3 yıl için geçerli olacak tam 111 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

EN YÜKSEK PROMOSYON TUTARI!

Söz konusu anlaşmanın ardından ödenecek olan rakamın Türkiye’deki üniversiteler ve kamu kurumları arasında yapılan en yüksek promosyon anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Anlaşma, üniversite çalışanları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ödemelerin kısa süre içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu rekor anlaşma, diğer kurum çalışanları için de yeni bir umut kaynağı oldu.