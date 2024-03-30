Propaganda yasağı bugün başlıyor Yerel seçimler kapsamında 21 Mart’ta başlayan sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri bugün 18.00’de sona erecek.

İHA

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin seçim takvimi işliyor.

Buna göre YSK’nin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 31’inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararda, yayın yasakları seçime 24 saat kala başlıyor.

Yasaklar ise pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Tahmin ve yorum yapmak yasak

Bu süre içerisinde televizyon ve radyolar gibi tüm yayın organlarının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00’e kadar yayınlanabilecek.

Bugün 6'ya kadar devam edecek

Öte yandan, seçime katılan siyasi partiler ve adaylar; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini bugün saat 18.00’e kadar yayınlayabilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)