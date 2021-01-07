Proud Boys nedir, kimdir? ABD Kongre protestosunu başlatan Proud Boys kimlerden oluşur?

ABD'de Donald Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grup Proud Boys'un Kongre Binası'nda meydana gelen protestoların fitilini ateşlediği öğrenildi. Peki Proud Boys kimdir, kimlerden oluşur?

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının Kongre oturumunda resmileşeceği 6 Ocak'ta, başkent Washington DC'de büyük bir Trump'a destek gösterisi düzenlendi.

Şiddete dönüşen gösteride protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olayların arkasında ise aşırı sağcı grup Proud Boys bulunuyor. Proud Boys, Başkan Donald Trump'ı açıkça destekleyerek nam saldı.

Aynı zamanda Trump tarafından da açık şekilde destekleniyorlar. Peki kimdir bu Proud Boys?

PROUD BOYS NEDİR, KİMDİR, KİMLERDEN OLUŞUR?

Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı, tamamı erkeklerden oluşan bir grup.

Grubun adı, Disney filmi Aladdin'in müzikal versiyonundan bir şarkıdan geliyor.

BATILI ŞOVANİSTLER

Grup üyelerinin çoğunun sokak şiddeti geçmişi bulunuyor.

Trumpçı fikirleri ve geleneksel cinsiyet rollerini savunan grup üyeleri, kendilerini batılı bir şovanist olarak tanımlıyor.

BASKILI KIYAFETLER GİYİYORLAR

Üyeler genellikle üzerinde sarı şeritler bulunan siyah tişörtler ve üzerinde "Make America Great Again" yazılı şapkalar giyiyor. Bazı üyeler üzerinde "Antifa avlanma izni" yazan miğferler takıyor.

Proud Boys ve bağlı gruplar, son iki yılda, başta Oregon, Washington ve New York'ta olmak üzere, birçok şehirde şiddetli sokak mitinginde Antifa ile karşı karşıya geldi.

Antifa ise ABD'de beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve neo-Nazi anlayışını destekleyen aşırı sağcı gruplara tepki olarak oluştu.

"FAŞİST VE IRKÇI DEĞİLİZ"

Proud Boys, beyaz üstünlükçü, anti-semitik, ırkçı veya faşist oldukları iddialarını reddediyor.

Kendilerini her şeyden önce muhafazakar olarak görüyorlar. Amerika'yı kurtaracak şeyin muhafazakarlık olduğunu düşünüyorlar.

SOKAKTAKİ ŞİDDETİN GÖRÜNEN TARAFI

Proud Boys'un gösterileri sık sık kavgalara ve şiddete dönüştüğü için sosyal huzursuzluğun giderek daha görünür bir parçası haline geldi.

Proud Boys Ağustos ayında Michigan, Kalamazoo'da aşırı sağ karşıtı grupla karşı karşıya gelince kolluk kuvvetlerinin devreye girmesini gerektiren kavgalar yaşandı.

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