Provokasyona geçit yok! Depremle ilgili asılsız paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından sosyal medya üzerinden korku ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yapan hesap yöneticileri tespit edilmeye devam ediyor.

Türkiye, 1 aydır asrın felaketi ile mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

İlk andan itibaren sahada hummalı çalışmalar yürüten ekipler, yaraları sarmaya devam ediyor.

Zorlu süreçte devlet-millet iş birliği ile büyük bir dayanışma yaşanırken, bu durumu fırsata çevirenler de oldu.

Felaketinin ardından sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlar başladı.

EGM harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu kapsamda harekete geçildiğini vurguladı. Yürütülen çalışmaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

"651 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı"

Açıklamanın tamamı şu şekilde: