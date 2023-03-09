Provokasyona geçit yok! Depremle ilgili asılsız paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı

Türkiye, 1 aydır asrın felaketi ile mücadele ediyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.
İlk andan itibaren sahada hummalı çalışmalar yürüten ekipler, yaraları sarmaya devam ediyor.
Zorlu süreçte devlet-millet iş birliği ile büyük bir dayanışma yaşanırken, bu durumu fırsata çevirenler de oldu.
Felaketinin ardından sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlar başladı.
EGM harekete geçti
Emniyet Genel Müdürlüğü, bu kapsamda harekete geçildiğini vurguladı. Yürütülen çalışmaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
"651 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı"
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1.139 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 651 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 157 şahıs gözaltına alınmış, 29’u tutuklanmıştır.
Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 81 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca “deprem yardımı” teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır.