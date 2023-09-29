Psikolojik şiddet gören Şeyma Subaşı'nın evliliği 4 ay sürdü! Tek celsede bitti... Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi, bugün Beykoz Adliyesi'ndeki duruşmada boşandı.

ensonhaber.com

Sosyal medya kullanıcılarının sık sık konuştuğu isimlerden biri de Şeyma Subaşı.

Adını, medya patronu Acun Ilıcalı ile yaptığı yaptığı evlilikle duyuran Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla gündem oluyor.

Yılın hemen hemen her ayı tatil yapan Şeyma Subaşı, 4 ay önce bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu.

Psikolojik şiddet iddiası

Görkemli bir düğün organize eden çiftin evliliği de gündemden uzun süre düşmedi.

Ancak genç çiftten ayrılık haberi uzun sürmeden geldi.

Psikolojik şiddet olayıyla gündeme gelen çiftin bugün Beykoz Adliyesi'nde duruşması oldu.

Boşandılar

Kararını açıklayan mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.

Bir diğer yandan bu süreçte Subaşı’na en büyük desteği eski eşi Acun Ilıcalı'nın verdiği ona sürüldü.