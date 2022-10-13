PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihleri!

Vatandaşlar PTT personel alımı tarihleri ve başvuru şartlarını merak ediyor. PTT'de çalışmak isteyen kişiler şartları ve başvuru yöntemini sorguluyor. İşte PTT personel alımı başvurusu detayları...

PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler tarafından "PTT personel alımı ne zaman?" sorusu sorgulanıyor. Vatandaşlar PTT personel alımı için ilan yayınlanıp yayınlanmadığını yakından takip ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nde alım yapılacak olan kadrolar için başvuru şartları farklılık göstermekte. Peki PTT personel alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT yurt dışındaki alımlar dışında kadrolara T.C. vatandaşı personel kabul etmekte. 30 yaşını aşmayan kişiler aranırken, kamu haklarından yasaklı bulunanlar, başka kurum ve kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü olanlar başvuru yapamamakta.

PTT’den personel alımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.. Başvuru için ilan yayınlanması halinde gerekli şartları taşımakta olan adaylar, sınav ve mülakatlara girecek. Sınav sonrası başarılı olmaları halinde personel olarak PTT'ye kabul edilecekler.

PTT alımları yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilecek. Sınavlara dahil olmak isteyenler daha önceden belirlenmiş olan sınav ücretini Ziraat Bankası’na yatıracak.

PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

PTT personel alımlarına başvurmak isteyen kişiler PTT resmi internet sayfası üzerinden başvuru formunu doldurabilir.