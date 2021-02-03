PTT yağ satışı başladı mı, nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı ne kadar? PTTAVM yağ, salça bakliyat satışı..

PTT yağ satışı başladı mı, nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı ne kadar? PTTAVM yağ, salça bakliyat satışı..

Son günlerde yaşanan fiyat artışının ardından, yağ salça bakliyat gibi ürünleri daha ucuza satacağını açıklayan PTT, satışlara başladı. Peki PTT AVM'den ayçiçek yağı nasıl alınır, kaç para?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), E-ticaret platformu PTTAVM üzerinden ucuz ayçiçek yağı satacağını açıkladı.

Bunun üzerine vatandaşlar, alışveriş yapmak için PTTAVM yağ satışı hakkında detayları araştırmaya başladı.

Un, yağ, salça, bakliyat gibi gıdaların satılacağı PTTAVM nasıl kullanılır, PTT ayçiçek yağı satışı başladı mı, fiyatı ne kadar? gibi sorular gündeme geldi.

Peki PTT yağ satışı başladı mı? PTT ayçiçek yağı ne kadar? İşte cevabı..

PTT YAĞ SATIŞI BAŞLADI MI?

PTTAVM, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin indirimli online satışını yapmaya başladı.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

Ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yapılan açıklamada, PttAVM'nin sadece bugün değil, kurulduğundan bu yana vatandaşlara ürün seçeneklerinin uygun fiyat politikası ile sunulduğu savunuldu.

PTT AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADAR?

Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor. Marketlerde yağ fiyatı yansımalarına bakıldığında 5 litre ayçiçek yağının en düşük 60 liradan başlayıp 80 liraya kadar fiyat aralığında olduğu söylenebilir. Ürünler markete ve markaya göre değişiklik gösteriyor.

PTTAVM’de Ayçiçek yağ fiyatları ise, 5 litrelik ayçiçek yağları arasında ücretsiz kargo imkanı ile Abalı marka yağın 69,90 lira olduğu görülüyor. 1 litrelik Orkide ayçiçek yağın fiyatı ise 15,90 lira.

PTTAVM'DEN NASIL ALIŞVERİŞ YAPILIR?

PTT'nin gıda ürünlerinden satın almak için pttavm.com sitesine giriş yapın. Buradan arama bölümüne aradığınız gıda ürününü (nohut, fasülye, bal, ayçiçek yağı, zeytin, salça vb.) yazarak bulabilirsiniz.

PTTAVM'den alacakları ürünleri sepete ekle seçeneği ile seçen müşteriler daha sonra ödeme aşamasına gelecekler.

Alışveriş sepeti işareti yada Sepetim seçenekleri üzerinden almayı planladıkları ürünlere ulaşan vatandaşlar ödeme yapacaklar. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler güvenli ödeme sistemi ile tamamlandıktan sonra kurum tarafından hazırlanacak ve kargoya verilecek.