PTT'den deprem bölgesine özel kampanya PTT'in asrın felaketinde zarar gören iller için kampanya başlattığını sosyal medya hesabından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

ensonhaber.com

Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası, bölge yeniden ayağı kaldırıldı.

Tüm imkanları seferber eden devlet, depremin yıl dönümünde bir kampanya daha başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

"Güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim"

PTT, asrın felaketinde zarar gören illerin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için kampanya başlattı.

Buna göre 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, İlleri çıkışlı ve varışlı bireysel gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uygulanacak.