PTT'den HGS'nin hacklenmesine ilişkin açıklama

Haber Merkezi

PTT'den konuya ilişkin yapılan açıklamada akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim gerçekleştiği ve bu kapsamda şirketle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiğinin tespit edildiği belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada şunlar kaydedildi: