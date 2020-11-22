Putin, Biden’ı ABD Başkanı olarak kabul etmeye hazır değil

Putin, Biden’ı ABD Başkanı olarak kabul etmeye hazır değil

Joe Biden’ın seçimlerde elde ettiği zafer Trump tarafından henüz resmi olarak kabul edilmemişken, Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı açıklamada Biden’ın başkan olmasına hazır olmadığını söyledi.

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde zafer kazanan Demokrat aday Joe Biden, Trump yönetiminin itirazlarına rağmen tebrikleri kabul etmeye başladı.

Birçok devlet liderinin resmi yollarla tebrik ettiği Biden’ın zaferine dair, Rusya’dan oldukça tartışılacak bir açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR ABD BAŞKANIYLA ÇALIŞABİLİRİM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden’ın zaferini henüz kabul etmediğini açıkladı.

Putin, Rus devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, herhangi bir ABD lideriyle çalışmaya hazır olduğunu, ancak yine de Joe Biden'ın seçim zaferini tanımaya hazır olmadığını söyledi .

"BIDEN'IN ZAFERİNİ ÖNCE TRUMP KABUL ETMELİ"

Rus lider, "Amerikan halkının güvenini kazanmış olan herkesle çalışacağız. Fakat bu güven sadece, seçimleri kazandığını iddia eden adayın rakip partisinin de bunu kabul etmesiyle ya da resmi sonuçların yasal yollarla duyurulmasıyla kazanılır.” ifadelerini kullandı.