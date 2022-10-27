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    Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider

    Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlam ve güçlü bir lider olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Putin "İlişkilerimiz çok güçlü ve birçok alanda ortaklıklarımız var" dedi.
    • 27.10.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 19:23
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 19'uncu toplantısının genel oturumunda konuştu.

    Konuşmasında genel olarak Batı'ya yönelik suçlamalar yönelten Putin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilişkileri soruldu.

    "Erdoğan, güçlü ve sağlam bir lider"

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider" diyen Putin,  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her konuda müzakere yapabildiğini belirtti.

    "Türkiye bizim için güvenilir bir ortak"

    Erdoğan'ın Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Putin "Türkiye bizim için güvenilir bir ortak. İlişkilerimiz çok güçlü ve birçok alanda ortaklıklarımız var" dedi.

    Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider #1

    "Ukrayna'ya nükleer saldırı ihtiyacımız yok"

    Öte yandan Putin, Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı iddialarına ise "Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var." yanıtı verdi.

    Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider #2

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