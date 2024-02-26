Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Dostane ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşına girdi...

Adına özel videolar hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için on binlerce paylaşım yapıldı.

Çok sayıda siyasi isim de Erdoğan için doğum günü mesajı paylaştı.

Putin'den Erdoğan'a telefon

Dünya liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel gününü unutmadı.

Bu kapsamda bir telefon da Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'den geldi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ayrıntılara yer verildi: