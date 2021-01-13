Putin, Karabağ toplantısı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan, Rusya öncülüğünde barış yapmak zorunda kalmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan mutabakatın ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 11 Ocak'ta Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde bir görüşme gerçekleştirdi.

ARAYIP BİLGİ VERDİ

Putin, 10 Kasım'da yapılan barış anlaşmasının hatlarını belirlemek üzere yapılan görüşmeye ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konu hakkında bilgi verdi.

Görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye-Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler ele alındı.

