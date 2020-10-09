Putin, Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu

Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet ederek çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını geri almak için yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.

KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

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