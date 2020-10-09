Dolar
7.9413
-0.0276%
Euro
9.348
-0.0267%
Altın
1896.44
0.1251%
Borsa
1150.49
0%
G. Altın
483.952
0.105%
Bitcoin
85956.69
0.1463%
EXEN Coin
12.92
-0.46%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C
    Putin, Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu

    Putin, Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu

    Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet ederek çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.
    • AA
    • 09.10.2020 - 01:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını geri almak için yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.

    Putin, Karabağ daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu #1

    KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

    Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

    Putin, Karabağ daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu #2

    Azerbaycan Ermenistan'ın karargah ve mühimmat deposunu vurdu VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir