Azerbaycan topraklarına yönelik işgal hareketinde sık sık Rusya’nın desteğine başvuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Putin’le telefonla görüşme isteği canlı yayında reddedildi.

Rusya'nın da desteği ile Azerbaycan’ın Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan, yediği sert darbelerin ardından dış kuvvetlerden medet umuyor.

Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarına, Türkiye’nin de desteğiyle misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu, işgal edilen topraklarını almak için Ermeni ordusuna ait mevzileri vurmayı sürdürüyor.

PAŞİNYAN, PUTİN'E YALVARMAYA DOYMUYOR

Art arda aldığı darbeler sonrası iyice güçten düşen Ermenistan ise, çareyi Rusya’ya yalvarmakta buldu.

Rusya-1 televizyonunun servis ettiği görüntülerde, canlı yayında gazetecilere siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulunan Putin, kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yüzüne telefon kapattı.

Putin kendisini ısrarla arayan Paşinyan’ın yüzüne telefon kapattı İZLE

Putin’in, yabancı liderler yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptığı sırada, kendisini gün içinde daha önce de aradığını söylediği Paşinyan’dan, Rus lidere bir telefon daha geldi.

"MEŞGULÜM SONRA ARA"

Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan’ın telefonunu açarak, “Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz” dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin’in tavrı, oldukça ses getirdi.

Canlı yayında, Rusya’dan yardım dilendiğini milyonlara kanıtlayan Paşinyan, aldığı ret cevabından sonra sosyal medyada alay konusu oldu.