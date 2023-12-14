Putin mesajı verdi! "Türkiye'yi ziyaret edebilirim" Rusya Devlet Başkanı Putin, "Belki gelecek yılın başında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirebilirim" ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

Soru - cevap oturumunda önemli açıklamalar yapan Putin, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.

Ziyareti istediğini ancak ertelendiğini söyleyen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istedim ama kendilerinin program yoğunluğu ziyaretime engel oldu." dedi.

Putin, devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

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