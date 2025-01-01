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Putin, Çin ile yapay zekada işbirliği talimatı verdi

Putin, Çin ile yapay zekada işbirliği talimatı verdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinden ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'tan, Çin ile yapay zeka alanında işbirliğinin geliştirilmesini istedi.