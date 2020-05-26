Putin: Salgında zirve noktayı geçtik

En çok koronavirüs vakası çıkan ülkelerden Rusya’da uzman görüşüne göre zirve nokta geçildi. Haberi Rus lider Vladimir Putin verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Uzmanlara göre salgında zirve noktayı geçtik." dedi.

Rus lider ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75'inci yıldönümü olan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen askeri geçit töreninin 24 Haziran'da düzenleneceğini aktardı.

'EN KATI GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANSIN'

Hem askeri geçit törenine hem de hazırlıklarına katılacaklar için 'olabilecek en katı güvenlik tedbirlerinin' alınmasını isteyen Putin, "Herkes için risk mimimuma indirgenmeli, hatta tümden önlenmeli." dedi.

CAN KAYBI 4 BİNE YAKLAŞTI

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en çok vakaya ulaşan üçüncü ülke olan Rusya’da bugüne kadar 362 bin 342 kişi enfekte olurken, can kaybı 3 bin 807’ye yükseldi.