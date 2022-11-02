Putin: Tahıl sevkiyatı Erdoğan’ın çabaları sayesinde devam edecek

Karadeniz'de tahıl sevkiyatının devam edeceğini duyuran Putin, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarına dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı bu iki ülkedeki ürünlerin dünyaya dağıtılamaması nedeniyle tahıl krizi başgösterdi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalandı.

Rusya, 29 Ekim'de anlaşmaya aykırı adımlar atıldığı gerekçesiyle Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin çabası yine sonuç verdi

Türkiye, bu gelişmenin ardından yeniden devreye girerek tam kadro diplomasi trafiğine başladı.

Bakanlar düzeyinde görüşmelerin ardınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü.

Erdoğan, bugün düzenlenen grup toplantısında ise görüşmelerinin netice verdiğini ve anlaşmanın yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı.

"Erdoğan'ın çabaları sayesinde devam edecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuya ilişkin bir açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabasına dikkat çekti.

Putin,"Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek. Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Savaşta Ukrayna'nın yanında yer almalıydık HABERİ