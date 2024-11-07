Putin, Trump'ın seçim zaferini kutladı

İHA

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'a bir tebrik de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ı tebrik ederek, kendisiyle iletişime geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

"TRUMP, CESUR BİR ADAM"

Bu açıklamayı Soçi’de gerçekleştirilen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü toplantısında yapan Putin, Trump’ın kendisine yönelik suikast girişimi sırasında sergilediği duruşun dikkatini çektiğini belirtti.

Putin, “Onun cesur bir adam olduğunu düşünüyorum. Bu yalnızca kaldırdığı el veya idealleri için mücadele azmiyle ilgili değil” diye ekledi.

"DOĞRUDAN KONUŞMAYA HAZIRIM"

Trump’ın başkanlık sürecinde Rusya ile ilişkileri yeniden kurma ve Ukrayna krizini çözme isteğini dile getirdiğini hatırlatan Putin, “Bu ifadeler, en azından göz ardı edilmemesi gereken şeyler” dedi.

Putin ayrıca, Rusya’nın ABD halkının güvenini kazanan her başkanla çalışmaya açık olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "Trump’ı yeniden seçildiği için tebrik ediyorum. Eğer iletişimi sürdürmek isterse, buna açığız" ifadelerini kullandı.

“Trump ile doğrudan konuşmaya hazır mısınız?” sorusuna ise Putin, net bir yanıt vererek, “Evet, hazırım” dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Trump'ı tebrik etme planının olmadığını söylemişti.

