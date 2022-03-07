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    Putin, Türkiye'ye gelecek ayçiçek gemilerinin geçişi için talimat verdi

    Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'ye gelecek ayçiçek ve buğday gemilerinin geçişine izin verileceğini söyledi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 19:30
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    Putin, Türkiye'ye gelecek ayçiçek gemilerinin geçişi için talimat verdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

    Toplantının ardından AK Partili yetkililer gündeme gelen konular hakkında açıklamalarda bulundu.

    AK Parti yetkilileri görüşmede Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan yaptığı ayçiçek ve buğday ithalatı da gündeme geldi.

    PUTİN AYÇİÇEK VE BUĞDAY GEMİLERİNE İZİN VERECEK

    MYK üyelerine bilgi veren Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini bildirdi.

    Rusya'nın savaş durumu nedeniyle ihracat gemilerinin geçişine izin verilmemesi konusunda Tğrkiye'nin yaşadığı problemlerin ortadan kalkması için Putin Tğrkiye'ye gelecek ayçiçek ve buğday geöilerinin geçiçine izin verilmesi için talimat vereceğini söyledi.


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