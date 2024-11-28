Putin, Ukrayna'ya destek veren ülkeleri tehdit etti: Sabrımızı çok sınarsanız, bir gün mutlaka tükenecektir

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Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelerin ardından bölgede gerilim had safhaya yükselirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den savaş ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Putin, tüm dünyayı ilk kez açık açık tehdit etti.

"SABRIMIZI ÇOK SINARSANIZ, BİR GÜN TÜKENECEKTİR"

Rus lider, Ukrayna'ya desteklerini açıkça gösteren ABD, İngiltere, Fransa ve diğer batılı ülkeleri savaş konusunda uyararak, "Sabrımızı çok sınarsanız, bir gün mutlaka tükenecektir." sözleriyle tehdit etti.

SAVAŞTA SON GÜNLERDE NELER OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı silahlarla vurma izni vermesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya gece saatlerinde ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın teyitli verilere dayanarak yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattığı dile getirilmişti.

İngiltere ve Fransa'da, Ukrayna'ya, İngiliz ve Fransız yapımı uzun menzilli balistik füzelerin Rus topraklarına saldırmak üzere kullanılmasına izin verdiğini duyurmuştu.

Putin, Ukrayna'nın batılı füzelerle Rus topraklarını vurmasına yanıt olarak Rusya'nın gizli silahı Oreşnik füzesiyle Ukrayna'nın Dnipro kentini vurduklarını açıklamıştı.

Putin, "Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok. Oreşnik füzesinin başarıyla test edildi. Oreşnik, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt." demişti.