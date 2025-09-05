Putin: Ukrayna'ya yerleşecek asker yasal hedef olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta düzenlenen 10’uncu Doğu Ekonomi Forumu’nda ana oturumda konuştu. Putin, Ukrayna konusundaki yaklaşımını net ifadelerle açıkladı.

"UKRAYNA'DAKİ TÜM ASKERİ BİRLİKLER MEŞRU HEDEF"

Putin, Ukrayna’daki tüm askeri birlikleri meşru hedef olarak göreceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Rusya, hem kendisi hem de Ukrayna için hazırlanacak güvenlik garantilerine saygı gösterecek. Ukrayna tarafıyla temasa hazırım, ancak bunun bir anlamı yok. Temel konularda Ukrayna ile anlaşmak mümkün değil.

"MOSKOVA, ZİRVE İÇİN HAZIR"

Moskova’yı, Rusya-Ukrayna zirvesi için en uygun yer olarak nitelendiren Putin, güvenlik konusunda şu açıklamalarda bulundu:

Rusya, Moskova’da yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız. Her ülke güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip, ancak bunu başka bir ülkenin zararına yapmamalı. Ukrayna Anayasası’na göre toprak anlaşmaları referandumla onaylanmalı, ancak bunun gerçekleşmesi için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor.

MACRON: "26 ÜLKE UKRAYNA'YA GÜVENLİK TAAHHÜDÜ VERDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ateşkes kapsamında, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma veya "karada, denizde veya havada" bulunma taahhüdünde bulunduğunu açıklayarak, bu gücün Rusya'ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini belirtmişti.

Gönüllüler Koalisyonu'nun, 35 üyesinin Ukrayna'ya barış ve güvenlik garantileri sağlama konusundaki askeri ve siyasi katkısını masaya yatırarak netleştirdiğini belirten Macron, müzakerelerde Ukrayna ordusunun kapasitesi açısından herhangi bir sınırlama olmamasını hedeflediklerini kaydetmişti.