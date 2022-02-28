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    Putin, Zelensky için suikast ekibi gönderdi

    Putin, Zelensky için suikast ekibi gönderdi

    Ukrayna'da direnişin sembol ismi olan Zelensky'i öldürmek için Putin, 400 kişilik bir suikast timi kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:09
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    Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarında 5’inci güne girilirken, iki ülkenin bugünkü müzakere görüşmelerinde anlaşıp anlaşamayacağı merak ediliyor.

    İki ülkenin görüşmesi öncesi ise İngiliz basınından Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve hükümetten bazı isimlerle ilgili bir iddia geldi.

    Zelensky daha önce ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "bir numaralı hedef" olduğunu ve Rus özel kuvvetlerinin kendisini öldürmek için ülkeye girdiğini dile getirmişti.

    İngiliz The Times gazetesinin haberine göre de Putin tarafından Zelensky'i öldürme emri geldi.

    SÜİKAST EKİBİ HAZIR

    Haberde Putin'in, suikast  için, Rusya'nın paralı askerleri Wagner grubundan 400'den fazla bir kuvveti Ukrayna'ya gönderdiği iddia edildi.

    Wagner'in faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak Times'a yaptığı açıklamada, 2.000 ila 4.000 paralı askerin ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlarla geldiğini söyledi.

    KİEV'E DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

    Bunların çoğu, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderilirken, Zelenskiy'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 kişi Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktı.

    Söz konusu grubun, Zelenskiy ve hükümet yetkililerini cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri ifade edildi.

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