Putin'den 'Nazi' çıkışı: Yahudi dostlarım Zelensky'den utanıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Nazilerle birlikte hareket ettiğini belirterek, "Yahudi dostlarım Zelensky'den utanıyor" dedi.

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu'na katıldı

Forumda konuşan Putin, savaşın başlamasının ardından global markaların Rusya’dan çekilmesine ilişkin tepki gösterdi.

Putin, "Bazı uluslararası markalar baskılardan çekinerek Rusya'dan çekildi. Biz kimseyi Rusya pazarından dışarı atmadık. Herkesin kendi adına seçim kararı vardı. Ancak bu baskılara kulak asmayanlar da oldu. Onları artık yerli şirketlerimiz olarak görüyoruz." dedi.

"Yahudi dostlarım Zelensky'den utanıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskyy'e yönelik Nazi suçlamalarını yineleyen Vladimir Putin şu ifadeleri kullandı:

Batılıların konuşmalarından Nazilerin yanlarında olduğu anlamı çıkarıyorum. Yahudi birçok dostum var. Ancak dostlarım bir Yahudi olan Zelensky'den utandıklarını söylüyorlar. Zelensky için 'Ukraynalıların yüz karası' diyorlar. Naziler ile birlikte hareket ediyorlar. Birçok sivil Banderacılar tarafından katledildi. Banderacıların 1939'da yazdığı bir mektupta, 'Moskova ve Yahudiler, Ukrayna'nın en büyük düşmanlarıdır' deniliyor. Zelensky aslında Yahudidir. Ancak yaptıklarıyla Nazileri aklıyor. Neden Nazilerin heykellerini dikiyorsunuz.

"Sadece markalar değişti"

Global şirketlerin ülkesinde yeniden faaliyetlerine devam edebileceğini belirten Putin şöyle konuştu:

Rusya yabancı şirketlerle rekabetten korkmuyor. Ancak geri dönmeleri halinde Rus pazarından çekilmekle ortaya koydukları davranış göz önünde bulundurulacak. Rus işletmeler bu işin başında global markaların çekilmesinin kendilerine zarar vereceğini, rekabet ortamının zayıflayacağını söylüyordu. Programlarımızla bu durum değişti. Rusya'daki işletmeler şimdi onların geri dönmelerini istemiyor. Çünkü onlardan boşalan alanları bu işletmeler doldurdu. Rusya zaten üretiyordu. Sadece markalar değişti.

"Rusya, dünya ekonomisinde var olmaya devam edecek"

Çok kutuplu dünya düzeninin güçlendiğini belirten Putin şöyle devam etti:

Bu kaçınılması mümkün olmayan bir süreçti. Rusya eskiden olduğu gibi dünya ekonomisinin içinde olacak. Ticari ürün ihracatımız geçtiğimiz yıl yeni bir rekor kırarak 592 milyar dolar olarak gerçekleşti. Neo-kolonyal sistemin sonu geldi. Rusya'nın düşmanları var. Onlar kendi tekellerinden aşırı kar edinmeye alıştılar. Onlar uçak, gemi ve bankacılık sistemlerinin alternatifi olmamasını istiyorlar. Onlar bizi rakip olarak görmek istemiyorlar. Rusya, dış ticarette var ve var olmaya devam edecek.

"Donbass halkına askeri destek göndermeye mecbur kaldık"

Ukrayna'daki savaşın başlaması konusunda Batı'yı ve Kiev yönetimini suçlayan Putin şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın güneydoğusundaki savaş Batılı sponsorlar tarafından 2014 yılında başlatılmıştı. Toplar Ukrayna halkına karşı kullanılmıştı. Bu savaş değil de nedir? Kiev bu savaşı durdurmak için yine silah yolunu seçti. Ortaklarımızı hiçbir zaman aldatmadık. Ancak ortaklarımız Minsk anlaşmasını uygulamadıklarını kabul ettiler. Donbass halkına askeri yardım gönderme konusunda mecburduk. Batılılar, Rusya'nın kaybetmesi için çabalıyor. Ancak biz de hedefler belirledik. Bunlar Nazilerden arınma ve silahsızlanma hedefleridir.

"Ukrayna'nın yakında kendine ait silahı kalmayacak"

Ukrayna'nın Batılı ülkelerden aldığı silah desteğiyle saldırılarını sürdürdüğünü belirten Rusya Devlet Başkanı Putin şu açıklamalarda bulundu: