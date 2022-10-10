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    Putin'den saldırı açıklaması

    Putin'den saldırı açıklaması

    Kiev'e uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırdıklarını söyleyen Putin, "Topraklarımıza terörist saldırılar düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri sert olacaktır" dedi.
    • 10.10.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:16
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    Ukrayna'nın başkenti Kiev, bugün patlamalarla sarsıldı…

    Sabah saatlerinde düzenlenen füzeli saldırılar nedeniyle kentin sakinleri sığınaklara doluşurken, Rusya’dan açıklama geldi.

    Putin'den "biz vurduk" açıklaması

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini açık açık söyledi.

    “Rusya’nın tepkisi sert olacak”

    Ukrayna’nın Türk Akım doğalgaz boru hattını vurmayı denediğini dile getiren Putin, “Topraklarımıza terörist saldırılar düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri aynı ölçekte sert olacaktır.” dedi.

    “Bu tür suçları cevapsız bırakmak kesinlikle imkansızdır”

    Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda Kiev rejimini suçlayan Putin, “Kiev rejimi, eylemleriyle, kendisini en iğrenç gruplarla birlikte uluslararası terörist oluşumlarla aynı seviyeye getirdi. Bu tür suçları cevapsız bırakmak kesinlikle imkansızdır.” diye konuştu.

    Putin den saldırı açıklaması #1

    Putin den saldırı açıklaması #2

    Putin den saldırı açıklaması #3

    Putin den saldırı açıklaması #4

    Putin den saldırı açıklaması #5


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