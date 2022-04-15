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    Putin'in 2021'de 10,2 milyon ruble gelir elde etti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artışla 10,2 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.
    • 15.04.2022 - 17:59
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    Putin'in 2021'de 10,2 milyon ruble gelir elde etti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2021 gelirinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 arttığı öğrenildi.

    Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2020'de 9,9 milyon ruble kazanan Putin'in geliri, geçen yıl 10,2 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) yükseldi.

    2021 geliri 10,2 milyon rubleye yükseldi

    Geçen yıl Rusya Başbakanı Mihail Mişustin 18,3 milyon, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 12,6 milyon, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise 16,6 milyon ruble gelir elde etti.

    Beyana göre, Putin'in Rusya'da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor.

    Putin in 2021 de 10,2 milyon ruble gelir elde etti #1


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