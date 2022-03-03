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    Putin'in balmumu heykeli Grevin Müzesi'nden kaldırıldı

    Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımlardan sonra Fransa'daki Grevin Müzesi'nde sergilenen Vladimir Putin'in balmumu heykeli kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 15:26
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    Putin'in balmumu heykeli Grevin Müzesi'nden kaldırıldı

    Rusya'Nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 8. gününde.

    Tüm şiddetiyle çatışmalar devam ederken Rusya ve Rus yöneticilere karşı alınan yaptırım kararlarına yenileri ekleniyor.

    Yaptırımların yanında kültür ve sanat alanında da protestolarla savaşa yönelik tepkiler ortaya çıkıyor.

    PUTİN'İN HEYKELİ KALDIRILDI

    Bu kapsamda Fransa'nın başkenti Paris'teki Grevin Müzesi de bir karar aldı.

    Müze yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sergilenen balmumu heykelinin kaldırılması kararı aldı.

    "DİKTATÖRLERİ HİÇ TEMSİL ETMEDİK"

    Söz konusu heykel parçalanarak kutulara yerleştirilirken yetkililer, “Hitler gibi diktatörleri Grevin'de hiç temsil etmedik, Putin'i de temsil etmek istemiyoruz.” açıklamasında bulundu.

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