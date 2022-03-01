Bundan sonra yapılacak hiçbir tekvando müsabakasında Rusya ve Belarus bayrağına izin verilmeyeceğini duyuran Dünya Tekvando Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in siyah kuşağını da iptal etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 6'ıncı gününde Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ediyor.

Ülkelerin yaptırımlarının yanında şahsi yaptırımlarla da karşılaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kez Dünya Tekvando Federasyonu tarafından eleştirildi.

Judoya olan ilgisiyle bilinen ve Dünya Judo Federasyonu'nda onursal başkanlık yapan Putin'in görevinin askıya alınmasının ardından Dünya Tekvando Federasyonu da Putin'in siyah kuşağını iptal etti.

HİÇBİR MÜSABAKADA RUS VE BELARUS BAYRAĞI DALGALANMAYACAK

'Barış zaferden daha değerlidir' anlayışları nedeniyle Putin'in siyah kuşağını iptal ettiklerini duyuran federasyon, Belarus'u da kapsayan yaptırım kararları aldı.

Dünyada organize edilecek hiçbir tekvando müsabakasında, Rus ve Belarus bayraklarının kullanılmayacağı ve milli marşlarının okunmayacağının altı çizildi.

Putin'in siyah kuşağı, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından iptal edildi VİDEO



PUTİN'İN SİYAH KUŞAĞI GERİ ÇEKİLDİ

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Dünya Tekvando Federasyonu, 'Barış Zaferden Daha Değerlidir' vizyonuna saygı ve hoşgörü değerlerine aykırı olan Ukrayna'daki masum hayatlara yapılan acımasız saldırıları şiddetle kınıyor.

Bu bağlamda, Dünya Tekvando Federasyonu, Kasım 2013'te Vladimir Putin'e verilen fahri 9. dan siyah kuşağı geri çekmeye karar verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile dayanışma içinde, Dünya Tekvando Federasyonu etkinliklerinde hiçbir Rus veya Belarus ulusal bayrağı veya marşı sergilenmeyecek veya çalınmayacaktır. Dünya Tekvando Federasyonu ve Avrupa Tekvando Birliği, Rusya ve Beyaz Rusya'da tekvando etkinlikleri düzenlemeyecek veya tanımayacaktır.

Dünya Tekvando Federasyonu’nun düşünceleri Ukrayna halkıyla birlikte ve bu savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesini umuyoruz."